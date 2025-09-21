Актер Никита Кологривый попал под камнепад в Дагестане, расчищая дорогу

Российский актер Никита Кологривый попал под камнепад в Дагестане, сообщает Telegram-канал 112.

«Сейчас актер находится на съемках в горной республике. Когда его машина ехала по серпантину, начался оползень. Грунт вперемешку с камнями пошел на дорогу. Один из них попал в Никиту, когда он расчищал проезд», — сообщает канал.

Серьезных травм Кологривый избежал. Судя по видео, у актера повреждена нога.

