На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Актер Никита Кологривый попал под камнепад в Дагестане, расчищая дорогу

В Дагестане актер Никита Кологривый попал под камнепад, расчищая горную дорогу
true
true
true

Российский актер Никита Кологривый попал под камнепад в Дагестане, сообщает Telegram-канал 112.

«Сейчас актер находится на съемках в горной республике. Когда его машина ехала по серпантину, начался оползень. Грунт вперемешку с камнями пошел на дорогу. Один из них попал в Никиту, когда он расчищал проезд», — сообщает канал.

Серьезных травм Кологривый избежал. Судя по видео, у актера повреждена нога.

До этого стало известно, что в России выставили на продажу внедорожник, которым когда-то владел актер Сергей Бодров. За машину актера просят 1,2 млн рублей. Land Rover Defender находится в Серове Свердловской области. Согласно данным в объявлении, автомобиль оснащен дизельным 2,5-литровым мотором мощностью 122 л.с. с механической коробкой передач. Пробег составляет 370 тыс. км.

Сын актера Сергея Бодрова Александр отказался покупать автомобиль Land Rover Defender отца из-за отсутствия денег.

Ранее на видео попало ДТП с сыном комика Молочного, который сбил женщину в Киеве.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами