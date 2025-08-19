Land Rover Defender актера Сергея Бодрова выставили на продажу

В России выставили на продажу внедорожник, которым когда-то владел актер Сергей Бодров. Об этом сообщает Telegram-канал «Клиент всегда прав».

«Land Rover Defender, чьим первым владельцем был легендарный «Брат», выставили на продажу. За машину Сергея Бодрова просят 1,2 млн рублей», — сообщает канал.

До этого в Самарской области был выставлен на продажу редкий минивэн Lada «Надежда» с небольшим пробегом.

Авто выпущен в 2003 году, то есть после рестайлинга, одна из отличительных черт которого — «десяточные фары». Владелец утверждает, что машина «вовсе не ржавая (почти как новая)», краска — родная».

Ранее сообщалось, что в России продают почти новый Ford EcoSport 2018 года выпуска по цене нового китайского кроссовера.