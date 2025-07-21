На видео попало жесткое ДТП с сыном комика в Киеве, который насмерть сбил женщину

На видео попало ДТП с сыном комика Молочного, который влетел в женщину в Киеве

В Киеве камеры видеонаблюдения сняли момент ДТП с участием сына известного комика Андрея Молочного. Авария произошла в ночь на 20 июля.

На размещенных кадрах видно, как Андрей Молочный-младший на большой скорости съезжает с трассы и влетает в женщину-пешехода. Судя по видео, она не сразу заметила приближающийся автомобиль и не успела уклониться от удара. Пешеход не выжила.

До этого сообщалось, что в Киеве арестовали сына комика Андрея Молочного, который сбил женщину. Он работает в местной прокуратуре.

Отец подсудимого Андрей Молочный родился в Украине, он известен россиянам по выступлениям в составе юмористического «Дуэта имени Чехова». После 2014 года переехал в Россию.

Также в марте один из ведущих актеров сериала «Поколение «Ви» попал в ДТП и не выжил.

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