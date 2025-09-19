Суд вынес новое решение по мучителю студенток на уральской автомойке

Суд оставил под стражей мужчину, который пытал уральских студенток на автомойке

Суд продлил срок пребывания под стражей одному из подозреваемых в издевательствах над студентками на автомойке в Каменске-Уральском. Об этом сообщается в Telegram-канале судов Свердловской области.

«Ленинский районный суд г. Екатеринбурга удовлетворил ходатайство следователя о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу Артему Штуке. Органами предварительного расследования он обвиняется по ч. 1 ст. 139, п. «а» ч. 3 ст. 126, п. «а» ч.3 ст. 163 УК РФ. Мера пресечения продлена по 21 декабря 2025 года включительно», — говорится в публикации.

Постановление суда пока не вступило в законную силу.

Инцидент произошел в Каменске-Уральском в начале января 2025 года, но информация об издевательствах появилась только в феврале. Местных студенток отвезли на автомойку, где избивали. Помимо этого, девушкам (одна из которых была несовершеннолетней) засовывали шланг в рот, обливали холодной водой.

При этом рядом находились еще две девушки, которых заставляли смотреть на издевательства. Причиной агрессивного поведения оказался отказ пострадавших встречаться.

Вскоре подозреваемых арестовали. Один из них ранее уже избивал других подростков.

