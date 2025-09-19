На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Суд вынес новое решение по мучителю студенток на уральской автомойке

Суд оставил под стражей мужчину, который пытал уральских студенток на автомойке
true
true
true
close
Telegram-канал Суды Свердловской области

Суд продлил срок пребывания под стражей одному из подозреваемых в издевательствах над студентками на автомойке в Каменске-Уральском. Об этом сообщается в Telegram-канале судов Свердловской области.

«Ленинский районный суд г. Екатеринбурга удовлетворил ходатайство следователя о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу Артему Штуке. Органами предварительного расследования он обвиняется по ч. 1 ст. 139, п. «а» ч. 3 ст. 126, п. «а» ч.3 ст. 163 УК РФ. Мера пресечения продлена по 21 декабря 2025 года включительно», — говорится в публикации.

Постановление суда пока не вступило в законную силу.

Инцидент произошел в Каменске-Уральском в начале января 2025 года, но информация об издевательствах появилась только в феврале. Местных студенток отвезли на автомойку, где избивали. Помимо этого, девушкам (одна из которых была несовершеннолетней) засовывали шланг в рот, обливали холодной водой.

При этом рядом находились еще две девушки, которых заставляли смотреть на издевательства. Причиной агрессивного поведения оказался отказ пострадавших встречаться.
Вскоре подозреваемых арестовали. Один из них ранее уже избивал других подростков.

Ранее краснодарцы избили друг друга на парковке, и это попало на видео.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами