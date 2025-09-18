На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Краснодарцы избили друг друга на парковке, и это попало на видео

В Краснодаре на видео попала жесткая драка на проезжей части
true
true
true

В Краснодаре мужчины устроили драку на парковке. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Краснодара и края».

«Ночью во дворе на улице Снесарева сцепились две компании, в одной из которых серьезно выпивший парень упорно провоцировал драку. После пары неудачных попыток атаковать своих оппонентов, инициатор драки перешел в неконтролируемое тактическое отступление», — рассказали местные жители.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах заметно, как трое мужчин дерутся на парковке: конфликтующие кричат и выбегают на проезжую часть.

По информации канала, инцидент произошел возле ЖК «Квартет». В момент драки два человека ударили своего оппонента, после чего мужчина потерял сознание.

До этого сообщалось, что в Геленджике двое мужчин подрались в общественном транспорте. Пассажиры запечатлели конфликт на видео. На кадрах видно, как два человека бьют друг друга в автобусе, при этом в транспорте кричат женщины. На записи также видно, что другие пассажиры пытаются остановить конфликт.

Ранее в Воронеже на видео попало, как мужчины избили друг друга на дороге.

