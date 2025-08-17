Члена банды, пытавшей студенток на автомойке в Каменске-Уральском, объявили в розыск

Фигуранта дела о пытках студенток на автомойке в Каменске-Уральском объявили в розыск

Участника банды из Каменска-Уральского (Свердловская область) Александра Беспалова, которая издевалась над студентками на автомойке, объявили в федеральный розыск. Об этом сообщает ura.news со ссылкой на данные базы МВД.

«Согласно информации, молодой человек разыскивается по одной из статей УК РФ», — сообщает портал.

В феврале 2025 года стало известно, что в Каменске-Уральском четырех студенток 3 января вывезли на автомойку, раздели и избили за отказ встречаться. Мужчины засовывали шланг в рот двум студенткам 17 и 18 лет. Также их обливали ледяной водой и выводили на улицу. Происходящие пытки они снимали на камеру, а еще двух похищенных девушек заставили смотреть на издевательства.

Мужчин арестовали. По данным местных СМИ, до инцидента с девушками один из них уже избивал подростков.

Ранее был задержан владелец автомойки, где студенткам в рот засовывали шланги с пеной.