В России отзовут 18 тысяч автомобилей Geely

В России компания «Джили-моторс» отзовет 17,7 тыс. автомобилей Geely Emgrand, реализованных после 1 ноября 2023 года, из-за проблем с клапаном вентиляции. Об этом сообщает Росстандарт.

«Причина отзыва транспортных средств: на некоторых автомобилях Geely Emgrand (SS11-A1), при определенных обстоятельствах и условиях движения, клапан вентиляции, расположенный в крышке заливной горловины топливного бака, может работать некорректно, что приводит к появлению отрицательного давления (вакуума) в системе», — заявили в федеральном агентстве.

Агентство DPA со ссылкой на решение Федерального автотранспортного ведомства ФРГ до этого писало, что немецкий автопроизводитель Mercedes-Benz отзывает 223 тыс. автомобилей из-за неисправных надувных подушек безопасности. Это касается моделей фургонов Viano и Vito, выпущенных в период с декабря 2002 года по февраль 2006 года. В Германии отзыв затронет 60,2 тыс. автомобилей. По словам представителя Mercedes-Benz, на заводе при монтаже подушки безопасности водителя мог быть установлен модуль от компании Takata.

