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В старых автомобилях Mercedes-Benz нашли серьезные дефекты

Mercedes-Benz отзовет 223 тыс. авто из-за угрозы взрыва подушек безопасности
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Немецкий автопроизводитель Mercedes-Benz отзывает 223 тыс. автомобилей из-за неисправных надувных подушек безопасности. Об этом сообщает агентство DPA со ссылкой на решение Федерального автотранспортного ведомства ФРГ.

Это касается моделей фургонов Viano и Vito, выпущенных в период с декабря 2002 года по февраль 2006 года. В Германии отзыв затронет 60,2 тыс. автомобилей. По словам представителя Mercedes-Benz, на заводе при монтаже подушки безопасности водителя мог быть установлен модуль от компании Takata.

Неисправные подушки безопасности фирмы Takata были выявлены на 100 млн автомобилей. Проблема заключается в газогенераторе, корпус которого со временем покрывается трещинами. Из-за этого при аварии подушка может выбросить в салон автомобиля множество металлических осколков. Масштабная отзывная кампания привела японскую фирму Takata к банкротству.

С 2009 года в мире было выявлено более 30 смертельных случаев, вызванных дефектными подушками японской фирмы Takata.

Ранее сообщалось, что Nissan отозвал почти полмиллиона автомобилей из-за неисправных двигателей.

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