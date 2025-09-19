Стало известно, какие машины начнут выпускать на бывшем заводе Toyota в РФ

На бывшем российском заводе Toyota в Санкт-Петербурге планируется начать выпуск автомобилей в 2026 году. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на вице-губернатора Санкт-Петербурга Кирилла Полякова.

«Он не стал раскрывать, какая именно зарубежная компания выступит партнером для перезапуска производства. Источник «Ведомостей», знакомый с ходом организации производства на площадке, уточнил, что в 2026 г. будет запущен выпуск автомобилей под брендом Senat, линейка будет состоять из двух седанов и одного внедорожника», — отмечается в публикации.

Соглашение о создании производства автомобилей на бывшем заводе Toyota было подписано между правительством Северной столицы и компанией Aurus в 2024 году на Петербургском международном экономическом форуме.

Первый вице-премьер Денис Мантуров (тогда занимал пост главы Минпромторга) анонсировал, что выпуск автомобилей будет запущен до конца 2024 года, однако этого не произошло.

Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге прекращен выпуск автомобилей XCite.