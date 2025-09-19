Выпуск автомобилей XCite прекращен в Санкт-Петербурге

Выпуск автомобилей XCite на бывшем заводе Nissan (ныне — «Автозавод Санкт-Петербург») прекращен, сообщает spb.kp.ru со ссылкой на директора предприятия Ивана Миронова.

«Автомобили XCite на данный момент мы не производим, - сообщил редакции Миронов. - С партнером у нас сохранились отношения, у нас подписан договор лицензии. На данный момент есть достаточный запас для реализации», — приводит издание слова Миронова.

Директор предприятия добавил, что запас нераспроданных машин составляет 3,5 тыс. единиц и не исключил, что будет заказана новая партия в случае позитивных изменений на российском авторынке. Миронов признал, что компания сделала большое количество автомобилей на падающем рынке.

Бренд Xcite появился в 2024 году. Под ним выпускали кроссоверы X-Cross 7 и X-Cross 8.

