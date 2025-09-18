На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Первые Lada Iskra петербургской сборки отправили дилерам

Виталий Невар/РИА Новости

С производственной площадки «Автозавода Санкт-Петербург» отправили дилерам «АвтоВАЗа» первые партии машин Lada Iskra. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на пресс-службу компании.

Отмечается, что сейчас на автозавод приходят сборочные комплекты Lada Iskra — в них входят окрашенный кузов, силовой агрегат, элементы салона, шасси и т.д. В каждом таком комплекте порядка 1 тыс. сборочных единиц.

Непосредственно на конвейере устанавливаются шумоизоляция, инструментальная панель, ремни безопасности и др. Еще на производственной линии выполняется подсборка двигателя и передней подвески.

До этого глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов заявил, что сборку автомобилей на заводе планируют начать уже осенью, а до конца года будет произведено порядка 4 тысяч Lada Iskra.

Он подчеркнул, что в 2025 году этот показатель планируется удвоить.

В Тольятти в день 55-летия с момента выпуска первого автомобиля «ВАЗ-2101» началось производство модели Lada Iskra. С конвейера завода первыми сошли седан в красном цвете и универсал в синем цвете. В первый день выпуска было собрано 12 автомобилей Iskra в различных модификациях. По словам президента «АвтоВАЗа» Максима Соколова, в разработку, локализацию и налаживание производства новой модели было инвестировано 34 млрд рублей. Они ушли в том числе на модернизацию производства.

Ранее сообщалось, что Chery уходит из России.

