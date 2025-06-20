АвтоВАЗ запустит производство автомобилей Lada в Санкт-Петербурге

Модель Lada Iskra начнут выпускать на площадке «Автозавода Санкт- Петербург», заявил вице-губернатор города Кирилл Поляков. Об этом сообщает ТАСС.

По словам главы «Автоваза» Максима Соколова, сборку автомобилей планируют начать уже осенью, а до конца года будет произведено порядка 4 тысяч Lada Iskra.

Он подчеркнул, что в 2025 году этот показатель планируется удвоить.

В Тольятти в день 55-летия с момента выпуска первого автомобиля «ВАЗ-2101» началось производство модели Lada Iskra. С конвейера завода первыми сошли седан в красном цвете и универсал в синем цвете. В первый день выпуска было собрано 12 автомобилей Iskra в различных модификациях. По словам президента «АвтоВАЗа» Максима Соколова, в разработку, локализацию и налаживание производства новой модели было инвестировано 34 млрд рублей. Они ушли в том числе на модернизацию производства. О том, что представляет собой новинка «АвтоВАЗа», — в материале «Газеты.Ru».

Ранее «АвтоВАЗ» анонсировал старт продаж Lada Iskra.