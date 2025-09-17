Chery уходит из России

Китайский автопроизводитель Chery планирует уйти с российского рынка к 2027 году в связи с выходом на Гонконгскую биржу и необходимостью соблюдения санкций, сообщило Nikkei. О том, как это отразится на покупателях и владельцах автомобилей бренда в России, — в материале «Газеты.Ru».

Компания Chery планирует к 2027 году покинуть российский рынок, сообщило японское агентство Nikkei со ссылкой на документы Chery Automobile, анонсирующие первичное размещение акций (IPO) на Гонконгской бирже. За счет листинга китайский автопроизводитель планирует привлечь инвестиции в размере до $1,2 млрд (9,1 млрд гонконгских долларов).

«Автопроизводитель также объявил о намерении к 2027 году фактически уйти с российского рынка,

своего крупнейшего рынка за пределами Китая, «демонстрируя соблюдение санкций и правил экспортного контроля», говорится в проспекте эмиссии, опубликованном в среду», — отмечается в сообщении Nikkei.

В документе Chery, анонсирующем IPO, говорится, что компания «начала сокращать масштабы своих российских операций», а в апреле 2025 года российская дочерняя компания Chery, работающая с 2005-го, заключила с тремя другими компаниями соглашения о передаче запасов легковых автомобилей, гарантийных обязательств и дистрибьюторских сетей. Их названия не приводятся. Сделка была закрыта к концу июля, передает Nikkei.

Также Chery Automobile сообщила, что к 2027 году планирует сократить число существующих брендов и каналов сбыта в России, а доля выручки из России в объеме мировых продаж станет к этому моменту незначительной. Для снижения санкционных рисков компания уже прекратила с конца 2024 года операции с Ираном и Кубой.

Четверть мирового экспорта Chery идет в Россию

По данным Nikkei, Россия — крупнейший экспортный рынок для Chery: в 2024 году страна обеспечила китайскому автопроизводителю 25,5% от общей выручки, в 2023-м — 17,7%. Это по 40 млрд юаней (464,4 млрд рублей) ежегодно.

Продажи в Китае приносят Chery 60% ее выручки, остальное приходится на экспортные поставки. Компания является крупнейшим экспортером автомобилей из Китая: в 2024 году она реализовала за пределами страны 1,14 млн автомобилей, что на 21% больше, чем годом ранее, уточняет ChosunBiz.

По данным аналитического агентства «Автостат» на апрель 2025 года, у марки Chery в России насчитывалось 226 дилерских центров, не считая ее суббрендов.

Уход под маскировочные бренды

Если Chery покинет российский рынок в связи с выходом на биржу и риском вторичных санкций, ее продукция останется в РФ и будет продаваться под другими брендами , эта работа уже ведется, отмечают опрошенные «Газетой.Ru» эксперты.

«Для российского потребителя по сути ничего не изменится, потому что компания Chery, как и многие другие, пошла по пути диверсификации на российском рынке. Делается это по многим причинам: в частности, из опасения возможных будущих санкций и для возможности каким-то образом компенсировать наш утилизационный сбор.

Если марка Chery уйдет, то автомобили останутся: похожие машины теперь называются Tenet и производятся на заводе «АГР» в Калуге», — заявил «Газете.Ru» партнер агентства «Автостат» Игорь Моржаретто.

Там уже налажено производство трех моделей, а в этом году появится еще четвертая, — они узнаваемы даже под маркой Tenet, пояснил он. Кроме того, эксперт отметил, что суббренды Chery тоже не попадают под санкции, никуда не уходят и производятся в России — это Omoda, Jetour и Exeed , и для них уже зарегистрированы отдельные российские марки.

«Те же самые автомобили, с той же развернутой дилерской сетью, с хорошими складами запчастей по всей территории России — все это останется», — считает Моржаретто.

«Газета.Ru» уже писала о том, что в России последовательно создаются новые марки и юрлица, формально не относящиеся к Chery, под которые могут быть переведены автомобили китайского концерна в случае необходимости ухода с рынка самой Chery. Среди них — Onives, Esteo, Jeland, Votour, которые сейчас известны как Omoda, Exeed, Jaecoo, Jetour.

Бренд Chery может уйти из России из-за санкций. Что будет вместо него Марка Chery может покинуть российский рынок и сохранить присутствие в стране только под новыми... 02 сентября 12:49

По мнению главного редактора журнала «За рулем» Максима Кадакова, в случае замены Chery на Tenet российский покупатель ничего не потеряет.

«Если все пойдет по плану, раскрытому в документах Гонконгской биржи, у нас останутся автомобили Tenet. Это ровно то же самое, что Chery, но с другими эмблемами, а с учетом их нынешней сборки только из китайских компонентов — вообще никакой разницы нет. Те же машины, те же цены, поставляются в те же дилерские центры», — пояснил Кадаков в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, если Chery из России уйдет как бренд, сотрудничество продолжится через прокси-компании без прямого технологического взаимодействия. За исключением компании Great Wall, никто сейчас не готов демонстрировать сотрудничество с Россией напрямую, добавил эксперт.

«Понятно, что без Chery собрать Tenet невозможно. Но формально с той стороны действует компания Defetoo, которая является посредником. Если ее постигнут санкции, можно организовать другую и через нее проводить эти комплектующие», — заключил Кадаков.

В российском представительстве Chery заявили «Газете.Ru», что компания не планирует покидать российский рынок.

«Бренд Chery не уходит с российского рынка», — сказала «Газете.Ru» руководитель пресс-службы Chery в России Евгения Никитена-Кацарская.