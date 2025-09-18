На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стало известно, что грозит женщинам, смущавшим гаишников голой грудью

Юрист Воропаев: женщинам, оголявшим грудь перед гаишником, грозит арест
Максим Блинов/РИА «Новости»

Женщины, которые показывали сотрудникам ГИБДД свою голую грудь, грозит административная ответственность вплоть до ареста. Об этом «Газете.Ru» рассказал автоюрист Лев Воропаев.

«Обычно такое действие квалифицируют как мелкое хулиганство, то есть виновница нарушила общественный порядок, выражая явное неуважение к обществу, в данном случае к представителям правоохранительных органов», — рассказал юрист.

По словам Воропаева, согласно статье 20.1 КоАП, если сотрудник правоохранительных органов требовал прекратить от женщины указанные противоправные действия, то штраф будет от одной тысячи рублей до 2,5 тысяч рублей. Предусмотрен также и арест до 15 суток.

Инцидент с девушкой представшей топлес перед сотрудниками правоохранительных органов произошел в феврале этого года. В Краснодаре девушку на ходу автомобиля высунулась в люк автомобиля и показала грудь полицейским.

До этого во Владивостоке женщина показывала голую грудь сотрудникам ДПС. На опубликованных в сети кадрах зафиксировано, как девушка-пассажирка BMW, спрашивает у инспекторов ГИБДД на дороге, как у них дела. После этого она выходит из автомобиля и раздевается до трусов пред мужчинами, демонстрируя свои вторичные половые признаки.

Ранее юрист Воропаев рассказал, что грозит депутату из Осетии за фразу «телки с опилками в голове».

