«Меня посадят»: приморка завлекала голой грудью гаишников, и это попало на видео

Во Владивостоке женщина показа грудь сотрудникам ДПС. Об этом сообщает Telegram-канал Newsbox24.tv.

«Полицейские отнеслись к пассажирке «БМВ» снисходительно. Могли ее на сутки легко оформить за нарушение общественного порядка», — говорится в сообщении.

Telegram-канал «Владивосток, Приморье, Россия» опубликовал видео, снятое пассажиром иномарки. На кадрах заметно, как девушка, которая сидит на переднем сидении, спрашивает у инспекторов, как у них дела, после чего раздевается и выходит из автомобиля. На записи также слышно, как перед оголением приморка сообщает, что за такой поступок ее могут посадить в тюрьму.

До этого сообщалось, что в Таганроге голая женщина стояла возле проезжей части. На опубликованных в сети кадрах видно, как полностью голая женщина стоит возле проезжей части, обхватив руками столб. Кроме того, заметно, что возле обнаженной таганроженки проезжают автомобили.

Ранее правоохранители серьезно поговорили с выксунским онанистом из автобуса.