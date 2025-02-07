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Краснодарская полиция не оценила перформанс девушки с голой грудью на улице

Полиция ищет в Краснодаре девушку, которая на ходу показала грудь из люка машины
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Global Look Press

Полиция ищет в Краснодаре девушку, которая на ходу показала грудь из верхнего люка машины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на УМВД Краснодара.

«Полицией города Краснодара инициировано проведение проверки, в ходе которой будет установлена личность водителя, которому грозит административный штраф за перевозку пассажиров вне кабины в размере 2000 рублей. В том числе будет установлена личность девушки, которой за совершенные ею действия может грозить административная ответственность в виде ареста сроком до 15 суток», — заявили в правоохранительных службах.

На появившемся в сети видео снята брюнетка, которая стоит, высунувшись по пояс из желтого Mercedes. Автор ролика при этом отмечает, что на улице всего 3 градуса тепла.

До этого в Петербурге девушка с бутылкой проехалась по Невскому на крыше авто и попала на видео.

Во время поездки девушка поднимает руки, в одной из которых находится бутылка.

Ранее в Одессе мужчина прокатил на капоте машины военкома.

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