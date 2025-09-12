На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
За фразу «телки с опилками в голове» депутату из Осетии грозит арест

Автоюрист Воропаев: депутату Дидарову грозит арест за оскорбление женщин за рулем
true
true
true
close
Shutterstock/FOTODOM

Депутату парламента Республики Северная Осетия Сослану Дидарову, который назвал женщин-водителей «силиконовыми телками с опилками в голове», может грозить наказание в случае выявления нарушений в ходе проверки. Об этом «Газете.Ru» рассказал автоюрист Лев Воропаев.

«В России привлекают к ответственности за разжигание ненависти, в том числе по половому признаку. Это предусмотрено по статье 20.3.1 КоАП РФ. Для физлиц предусмотрен штраф от 10 до 20 тыс. рублей, либо арест до 15 суток. За повторное нарушение идет уже уголовная ответственность по 282 статье УК РФ», — заявил он.

Воропаев подчеркнул, что при наличии признаков правонарушения физическое лицо могут привлечь к административной или уголовной ответственности.

До этого Telegram-канал «Осторожно, новости» сообщил о том, что жители Владикавказа пожаловались на высказывания депутата из Северной Осетии Сослана Дидарова. В своих соцсетях он назвал женщин-автомобилисток «силиконовыми телками с опилками в голове». Дидаров призвал мужчин, которые «покупают права» своим женам и дочерям, заставить их выучить правила дорожного движения. По его словам, по Владикавказу невозможно передвигаться «без невроза». Позже он заявил, что его фраза о силиконовых телках «касается и мужского пола».

Ранее в Госдуме оценили высказывания осетинского депутата.

