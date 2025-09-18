Свыше 30 тысяч россиян выступили против увеличения утильсбора

Свыше 30 тысяч россиян выступили против законопроекта, который изменит методику расчета утильсбора и должен значительно повысить стоимость ввозимых в РФ иномарок. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

«На данный момент 30,1 тыс. человек поставили дизлайк под соответствующим документом, опубликованным на федеральном портале проектов нормативных актов. При этом в поддержку изменений высказались 74 человека», — говорится в публикации.

Отмечается, что в прошлом году россияне ввезли 550 тыс. иномарок, а в 2023-м — 460 тыс. По словам вице-президента Национального автомобильного союза (НАС) Антона Шапарина, новые правила ударят по семейному бюджету россиян и они не смогут приобрести новые иномарки из-за их высоких цен.

Кроме того, из-за ослабления рубля в России впервые за два года растут цены на автомобили, также импортеры стали сокращать скидки, рассказали «Газете.Ru» дилеры. По словам участников рынка, ситуация крайне серьезная: с учетом комбинации цен, дорогих кредитов и грядущих нормативных ужесточений по импорту у потенциальных покупателей все меньше шансов приобрести машину по доступной цене. Как валютные колебания повлияют на авторынок — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, что Renault захотела вернуться в Россию под брендом Reno.