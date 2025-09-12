Остался месяц: автомобили подорожают уже в сентябре, скидки отменят

Из-за ослабления рубля в России впервые за два года растут цены на автомобили, также импортеры стали сокращать скидки, рассказали «Газете.Ru» дилеры. По словам участников рынка, ситуация крайне серьезная: с учетом комбинации цен, дорогих кредитов и грядущих нормативных ужесточений по импорту — у потенциальных покупателей все меньше шансов приобрести машину по доступной цене. Как валютные колебания повлияют на авторынок — в материале «Газеты.Ru».

Впервые после затяжного периода снижения стоимости новых автомобилей, длившегося в течение 2024 и 2025 годов, на авторынке России начался откат цен вверх. Курс евро 11 сентября превысил 100 рублей — это максимальное значение с начала февраля, следует из данных торгов на международном рынке Forex. Кроме того, на Московской Бирже юань поднялся выше 12 рублей впервые с 13 марта, а 10 сентября курс доллара вне биржи пробил отметку в 84 рубля — самый высокий показатель с апреля этого года.

Экономисты и аналитики связывают ослабление курса рубля с геополитикой, сезонным увеличением спроса россиян на зарубежную валюту и уменьшением поддержки рубля на фоне снижения ключевой ставки. 12 сентября ЦБ проведет по ней очередное заседание и, согласно прогнозам, может снизить ставку на 2 процентных пункта — до 16%. Это дополнительно добавит динамики к ослаблению рубля, говорят аналитики.

Автомобили подорожают

Неустойчивость российской валюты разбила надежды тысяч россиян, которые откладывали покупку автомобиля в начале 2025 года, убежден основатель компании «РоговМобиль» (специализируется на ввозе иномарок из Южной Кореи и Китая) Дмитрий Рогов. Теперь автомобили будут повышаться в цене во всех сегментах.

«Рубль везде ослабевает, как по команде: по отношению к доллару и азиатским валютам. Этот процесс не закончится и, вероятно, будет идти к 100 рублям за доллар. До этого потенциальные покупатели автомобилей были настроены оптимистично и фантазировали, что курс доллара будет падать. Теперь придется пережить стадии отрицания, торга и принятия», — поделился Рогов в беседе с «Газетой.Ru».

Пока курсы юаня и доллара растут, будет увеличиваться и конечная стоимость автомобиля для потребителя, сказал «Газете.Ru» директор департамента продаж новых автомобилей компании «Рольф» Николай Иванов.

«Некоторые поставщики уже проинформировали нас о повышении цен на свою продукцию. Часть импортеров сокращает дисконтные программы, реагируя на изменения», — заявил он.

Иванов добавил, что стоимость новых автомобилей будет расти пропорционально падению курса национальной валюты по отношению к юаню и доллару.

Об отмене существующих скидок на автомобили «Газету.Ru» также предупредил генеральный директор группы компаний «АвтоСпецЦентр» Андрей Терлюкевич. По его словам, для покупателей машины становятся заметно дороже, но более точную динамику можно будет определить после решения ЦБ по ключевой ставке.

В группе компаний «Авилон» спрогнозировали резкий рост стоимости новых китайских автомобилей уже в сентябре из-за валютных колебаний.

«На цены машин от официальных дистрибьютеров из Китая больше влияет курс юаня к рублю.

Юань подрос к рублю за последние 30 дней, цены не сразу, но могут вырасти на 3–6% в течение ближайших 30 дней»,

— заявил «Газете.Ru» заместитель гендиректора по продажам новых автомобилей компании Ренат Тюктеев.

Он отметил, что китайские импортеры стараются инерционно закладывать курсовую динамику, чтобы рынок автомобилей не испытывал шок. Сильнее всего вырастут в цене машины, которые завозят в Россию по параллельному импорту, предупредил эксперт.

«Цены будут расти, стремительнее рост будет наблюдаться на автомобили, ввозимые по схеме параллельного импорта, инерционно — на официальных франшизах из-за более длинного логистического плеча», — пояснил он.

Вместе с автомобилями будет дорожать и сервис , предупредил коммерческий директор маркетплейса Fresh Евгений Житнухин. Он напомнил, что стоимость ремонта европейских машин увеличилась примерно на четверть за последний год​‍.

«Это объясняется ростом цен на запчасти на 20–30% и на услуги ремонта авто. Даже российские производители вынуждены повышать цены на свои модели, чтобы компенсировать затраты на компоненты», — сказал он.

Будет ли спрос

Ослабление рубля послужит триггером для рынка, стимулируя продажи в моменте, считает Андрей Терлюкевич из «АвтоСпецЦентра». По его словам, рост продаж поможет бизнесу немного восстановиться на фоне убытков последнего времени.

Как полагает эксперт, потенциальное снижение ключевой ставки ЦБ улучшит ситуацию с кредитованием, что отчасти компенсирует ослабление курса рубля. Однако это лишь отчасти уменьшит давление на автобизнес, отметил он.

«За ростом обычно следует стагнация. Эти взлеты и падения ограничиваются интервалом в 1,5–2 месяца», — добавил Ренат Тюктеев из «Авилона».

Комбо из слабого рубля и утильсбора

Прогнозы дальнейшего развития авторынка неопределенные, и ситуация будет нестабильной, предупредил Евгений Житнухин из Fresh.

«К середине осени возможен небольшой откат доллара, но даже при стабилизации курса валюты высокие таможенные пошлины и утилизационный сбор продолжат влиять на конечную цену автомобилей , делая покупку нового авто дорогостоящим решением», — резюмировал он.

С 1 января 2026 года произойдет очередное повышение утильсбора, поэтому откладывать покупку автомобиля не стоит, считает эксперт. По его словам, у россиян осталось очень маленькое окно возможности приобрести машину по старым ценам и со скидками.