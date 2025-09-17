На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Геленджике на видео попала жесткая драка на глазах у женщин

В Геленджике на видео попало, как мужчины избили друг друга в автобусе
true
true
true

В Геленджике двое мужчин подрались в общественном транспорте. Об этом сообщает Telegram-канал «Геленджик. Происшествия».

«Сегодня в 107 автобусе, Тешебс-Геленджик», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как два человека бьют друг друга в автобусе, при этом в транспорте кричат женщины. На записи также видно, что другие пассажиры пытаются остановить конфликт.

До этого сообщалось, что в Сочи пассажиры автобуса устроили драку.

«Инцидент произошел воскресным днем возле пассажирского автобуса. Как рассказали очевидцы, между молодым человеком и мужчиной вспыхнул словесный конфликт, который вскоре перерос в драку. Потасовка началась в салоне, а продолжилась уже на улице у остановки», — говорится в сообщении Telegram-канала «ЧП Сочи».

Пассажиры запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как два человека дерутся возле общественного транспорта, при этом водитель пытается остановить конфликт.

Ранее в Воронеже на видео попало, как мужчины избили друг друга на дороге.

