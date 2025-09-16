Драка воронежцев на проезжей части попала на видео

В Воронеже на видео попало, как мужчины избили друг друга на дороге

В Воронеже мужчины подрались на проезжей части. Об этом сообщает Telegram-канал «Мой и твой Воронеж».

«Двое нетрезвых воронежцев устроили драку на улице. Однако их бой внезапно прервался из-за посигналившей «Весты» на самом интересном месте», — говорится в сообщении.

Местные жители запечатлели инцидент на видео. На кадрах заметно, как два человека бьют друг друга на проезжей части, в этот момент к конфликтующим подъезжает автомобиль и водитель сигналит.

