Драка воронежцев на проезжей части попала на видео

В Воронеже на видео попало, как мужчины избили друг друга на дороге
true
true
true

В Воронеже мужчины подрались на проезжей части. Об этом сообщает Telegram-канал «Мой и твой Воронеж».

«Двое нетрезвых воронежцев устроили драку на улице. Однако их бой внезапно прервался из-за посигналившей «Весты» на самом интересном месте», — говорится в сообщении.

Местные жители запечатлели инцидент на видео. На кадрах заметно, как два человека бьют друг друга на проезжей части, в этот момент к конфликтующим подъезжает автомобиль и водитель сигналит.

До этого сообщалось, что в Санкт-Петербурге несколько человек бегали по припаркованным автомобилям.

«Ночной забег по припаркованным авто устроила компания дебоширов на Муринской дороге, 53. Судя по кадрам, парни пытались перемещаться только по капотам и крышам машин. Некоторые авто выступили в качестве батута для хулиганов — на кузовах остались вмятины», — говорится в сообщении.

По информации канала, девушки запечатлели происходящее на телефон. По предварительной информации, местные жители смогли задержать одного из нарушителей.

Ранее самарец показал гаишникам голые ноги, и это попало на видео.

