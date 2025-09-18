Суд признал запрещенными сведения о продаже рамок-перевертышей

Суд запретил распространять сведения о продаже рамок-перевертышей для авто

Суд в Москве признал запрещенными к распространению сведения о продаже автомобильных «рамок-перевертышей», скрывающих номера машины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные материалы.

В публикации отмечается, что нахождение интернет-страниц с подобными предложениями обнаружили в открытом доступе сотрудники Перовской межрайонной прокуратуры.

В иске о признании данной информации запрещенной отмечается, что свободный доступ к таким сведениям способствует формированию мнения о возможности управлять автомобилями в нарушение ПДД безнаказанно. Подобное ведет к совершению ДТП, способствует осуществлению противоправных действий в форме подстрекательства.

В июне зампред комитета Госдумы по спорту Амир Хамитов предложил ввести специальные номерные знаки для электромобилей. Соответствующее обращение направлено начальнику главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД РФ Михаилу Черникову.

Ранее сообщалось, что в России хотят запретить продажу устройств для сокрытия номеров.