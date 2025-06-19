В Госдуме предложили ввести новые автомобильные номера

В России предложили ввести специальные номерные знаки для электромобилей. Соответствующее обращение направлено начальнику главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД РФ Михаилу Черникову. Автором документа стал зампред комитета Госдумы по спорту Амир Хамитов («Новые люди»). Об этом сообщает РИА Новости.

«Прошу рассмотреть возможность введения в Российской Федерации специального типа регистрационных знаков — так называемых «зеленых номеров» для электромобилей», — сказано в письме.

Депутат считает, что зеленые номера упростят систему идентификации электромобилей, что позволит предоставлять владельцам дополнительные преференции, например бесплатную парковку.

До этого ГИБДД признало, что снег и грязь на номерах будет считаться устройством для скрытия.

«За езду без номеров или сокрытие их различными материалами. Штраф до 5000 ₽. За повторное нарушение — лишение прав на срок до 1,5 лет. Материалы для сокрытия номеров — это, например, бумага, ткань, грязь или снег. Для лишения прав при повторном нарушении должно быть очевидно, что это сделано нарочно, а не связано с погодными условиями или обусловлено процессом движения», — говорится в сообщении Госавтоинспекции России.

В октябре 2024 года президент России Владимир Путин подписал закон об ужесточении административного наказания за сокрытие или видоизменение номеров автомобиля при помощи спецустройств.

Ранее сообщалось, что в России хотят запретить продажу устройств для сокрытия номеров.