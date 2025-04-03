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В России хотят запретить продажу устройств для сокрытия номеров

В Госдуме рассмотрят закон о запрете продажи устройств для сокрытия номеров
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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Депутаты Государственной думы от фракции «Справедливая Россия — За правду» внесли в палату парламента проект закона о запрете продажи устройств для сокрытия автомобильных номеров от дорожных камер, сообщает РИА Новости.

«Закон Российской Федерации дополнить статьей 26.3 следующего содержания: статья 26.3. Запрет продажи отдельных видов товаров. Запрещается продажа устройств и приспособлений, использующихся для сокрытия автомобильных номеров», — сообщается в пояснительной записке к проекту.

24 мая 2024 года правительство России представило законопроект, который предусматривает лишение водительских прав на 1,5 года за скрытие номеров автомобилей. В пояснительной записке говорится, что он касается специальных устройств, способных мешать идентификации регистрационных номеров машин. В случае нарушения водителям грозит лишение прав на срок от одного до 1,5 года, а также конфискация таких устройств.

Авторы законопроекта подчеркивают, что с 2018 по 2023 год количество нарушений, предусмотренных статьей «Управление транспортным средством с нарушением правил установки государственных регистрационных знаков» КоАП, увеличилось в полтора раза.

Ранее ГИБДД признало, что снег и грязь на номерах будет считаться устройством для скрытия.

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