Видео: военный с непристойной надписью на машине влетел в ворота ФБР

В США экс-военный на видео протаранил ворота ФБР на авто с непристойной надписью
В Питтсбурге экс-военный Дональд Хенсон за рулем белой Toyota влетел в ворота здания ФБР. Об этом сообщает телеканал ABC News.

«По данным ФБР, у Хенсона, предположительно, есть проблемы с психическим здоровьем. На место происшествия была вызвана группа саперов для осмотра автомобиля», — говорится в публикации.

В ФБР поступок мужчины назвали актом терроризма. Отмечается, что Хенсон, после тарана ворот, достал из автомобиля флаг США и прикрепил к двери. Также на автомобиле была некая «непристойная надпись». Правоохранители разыскивают мужчину.

До этого ФБР показало видеозапись с бегством мужчины, стрелявшего в республиканца Чарли Кирка.

На видео показано, что преступник в черной одежде выпрыгивает из снайперского убежища, бросает оружие и скрывается после того, как выстрелил на поражение в американского активиста и сторонника президента США Дональда Трампа. Он призывал к сотрудничеству с Россией.

Ранее в Москве водителя грузовика наказали за сбитого мальчика.

