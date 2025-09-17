Видео: военный с непристойной надписью на машине влетел в ворота ФБР

В США экс-военный на видео протаранил ворота ФБР на авто с непристойной надписью

В Питтсбурге экс-военный Дональд Хенсон за рулем белой Toyota влетел в ворота здания ФБР. Об этом сообщает телеканал ABC News.

«По данным ФБР, у Хенсона, предположительно, есть проблемы с психическим здоровьем. На место происшествия была вызвана группа саперов для осмотра автомобиля», — говорится в публикации.

В ФБР поступок мужчины назвали актом терроризма. Отмечается, что Хенсон, после тарана ворот, достал из автомобиля флаг США и прикрепил к двери. Также на автомобиле была некая «непристойная надпись». Правоохранители разыскивают мужчину.

