Видео: военный с непристойной надписью на машине влетел в ворота ФБР

В Питтсбурге экс-военный Дональд Хенсон за рулем белой Toyota влетел в ворота здания ФБР. Об этом сообщает телеканал ABC News.
«По данным ФБР, у Хенсона, предположительно, есть проблемы с психическим здоровьем. На место происшествия была вызвана группа саперов для осмотра автомобиля», — говорится в публикации.
В ФБР поступок мужчины назвали актом терроризма. Отмечается, что Хенсон, после тарана ворот, достал из автомобиля флаг США и прикрепил к двери. Также на автомобиле была некая «непристойная надпись». Правоохранители разыскивают мужчину.
До этого ФБР показало видеозапись с бегством мужчины, стрелявшего в республиканца Чарли Кирка.
На видео показано, что преступник в черной одежде выпрыгивает из снайперского убежища, бросает оружие и скрывается после того, как выстрелил на поражение в американского активиста и сторонника президента США Дональда Трампа. Он призывал к сотрудничеству с Россией.
Ранее в Москве водителя грузовика наказали за сбитого мальчика.