В Москве водителя грузовика наказали за сбитого мальчика

В Москве водителя грузовика приговорили к 3 годам тюрьмы за сбитого мальчика

В Москве суд приговорил водителя грузовика, который сбил 11-летнего мальчика на самокате 22 марта, к трем годам лишения свободы. Об этом сообщает столичная прокуратура в своем Telegram-канале.

«Парнишка двигался на самокате, подъезжая к пешеходному переходу он спешился и на разрешающий, зеленый, сигнал светофора начал переходить проезжую, везя самокат рядом. В этот момент водитель грузового автомобиля «МАН» поворачивал направо и сбил ребенка», — говорится в публикации.

В результате полученных травм ребенок не выжил.

Суд также лишил виновника ДТП заниматься деятельностью, связанной с вождением сроком на 2 года 6 мес.

10 сентября в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга произошел конфликт между самокатчиком и велосипедистом. Как писала газета «Фонтанка», 39-летний велосипедист и молодой человек на электросамокате не смогли разъехаться на дороге во дворах жилых домов по проспекту Шаумяна. В ходе спора самокатчик достал пневматическое оружие и трижды выстрелил в оппонента.

Ранее мать посадила за руль ребенка, который почти сбил женщину с коляской.