Убийца республиканца Чарли Кирка попал на видео сразу после выстрелов

ФБР показало бегство убийцы Чарли Кирка через парковку
ФБР показало видеозапись с бегством убийцы республиканца Чарли Кирка с места преступления. Об этом пишет New York Post.

На видео показано, что убийца в черном выпрыгивает из снайперского убежища, бросает оружие и скрывается после того, как был застрелен американский активист и сторонник президента США Дональда Трампа. Он призывал к сотрудничеству с Россией.

По предварительным данным, убийца может оказаться студентом.

Покушение на Кирка было совершено 10 сентября в штате Юта в США. Активист выступал в кампусе университета, в него выстрелили с расстояния около 800 метров и попали в шею. Президент США Дональд Трамп подписал указ о смертной казни для виновного в покушении на блогера. До 14 сентября в честь Кирка будут приспущены все государственные флаги по всей Америке.

Чарли Кирк умер в больнице после ранения, ему был 31 год. На его соцсети подписаны более 20 миллионов человек. Он выступал против военной помощи Украине и призывал к диалогу с Россией по урегулированию конфликта.

