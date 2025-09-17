На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Российская «дочка» Chery сообщила, что не уходит из России

Chery сообщила, что не уходит с рынка России
Chery

Компания Chery не планирует покидать российский рынок. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе российского офиса компании «Чери Автомобили Рус».

«Бренд Chery не уходит с российского рынка», — сказала «Газете.Ru» руководитель пресс-службы Chery в России Евгения Никитена-Кацарская.

До этого японское агентство Nikkei Asia сообщило, что Chery Automobile планирует провести первичное публичное размещение акций (IPO) на Гонконгской бирже с целью привлечения до 9,1 млрд гонконгских долларов ($1,2 млрд).

Среди прочего в проспекте, опубликованном в среду, Chery одновременно раскрыла намерение практически полностью уйти с российского рынка к 2027 году, чтобы таким образом «продемонстрировать соответствие санкциям и экспортному контролю».

Chery сообщила, что около 20% чистых доходов от IPO будут использованы для разработки и расширения линейки новых энергетических транспортных средств — термин, который в китайской промышленности охватывает электромобили и подключаемые гибриды. Компания планирует запустить более восьми моделей NEV во второй половине 2025 года. Еще 20% поступлений будут использованы для зарубежного расширения.

В проспекте Chery также сообщила, что ее деловые операции и финансовые показатели не будут существенно затронуты пошлинами США и Европейского союза, добавив, что она не экспортирует легковые автомобили непосредственно в США, а продажи в страны ЕС составляют менее 3,8% от общего объема выручки.

Среди всех иностранных рынков Россия — крупнейший для Chery, здесь концерн получил 26% общей выручки в прошлом году и 17,7% годом ранее. Однако Chery заявила в проспекте, что «начала сокращать деятельность в России», а в апреле ее дочерняя компания заключила соглашения с тремя неназванными компаниями о передаче запасов легковых автомобилей, обязательств по гарантии и дистрибьюторских сетей, пишет агентство.

До этого «Газета.Ru» уже писала, почему Chery уйдет из России.

