Chery уйдет из России

Китайский автобренд Chery Automobile собирается уйти с российского рынка, чтобы выйти на биржу Гонконга. Об этом пишет агентство Nikkei.

По его данным, автокомпания привлечет $1,2 млрд, чтобы стать самым крупным размещением среди автопроизводителей на бирже в 2025 году. Вырученные средства пойдут на расширение линейки марки. Порядка 20% средств пойдут на расширение за рубежом.

При этом Chery к 2027 году намерена уйти с рынка РФ (для компании это второй по величине рынок после китайского). Отмечается, что бренд уже начал передачу активов трем компаниям. Процесс хотят полностью завершить к 2027 году.

Также Chery сообщила, что «прекратила деятельность в Иране и на Кубе» из-за риска санкций. Инвесторы считают, что причиной ухода с рынка РФ стало давление западных санкций и веденный в России утильсбор.

До этого сообщалось, что Chery реорганизует свой суббренд iCar, который появился в 2023 году.

Отмечается, что решение о реорганизации iCar уже принято, генеральный директор бренда отправлен в отставку. При этом Chery сохранит iCar, но уже в виде серии, а не отдельной марки. Производитель переименует ранее представленные модели iCar 03, 03T и V23, а новый iCar V25 будет выпущен на рынок уже под брендом Chery.

