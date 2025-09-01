Tenet, Jeland и Onives могут заменить марку Chery, если она уйдет из России

Автоэксперт Мосеев: бренд Chery может уйти из России в случае вторичных санкций

Марка Chery может покинуть российский рынок и сохранить присутствие в стране только под новыми «маскировочными» брендами в случае введения против нее санкций на международном уровне, рассказали «Газете.Ru» опрошенные эксперты. Пока в России последовательно создаются новые марки и юрлица, формально не относящиеся к китайскому концерну. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

В России началась ликвидация юрлица ООО «Омода Карс Рус», свидетельствует актуальная выписка из единого реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ). При этом российское представительство Chery опровергло, что компанию ликвидируют по его инициативе, и пообещало оспорить исключение из реестра.

« Информация о ликвидации по нашей инициативе является недействительной . Мы со своей стороны подали «Возражение на решение о предстоящем исключении юридического лица из ЕГРЮЛ», — заявили представители бренда изданию «Известия».

В свою очередь Telegram-канал No Limits сообщил, что продавать автомобили Omoda в России теперь планируется под новым брендом Onives.

«Для дистрибуции Onives у Chery уже создано специальное прокси-юрлицо ООО «Онивс Рус». Собственником этой компании значится китайская фирма Ukhu Defeitu Automobail Tekhnolodzhi», — отмечается в публикации.

В сотрудничестве с компанией Defetoo в России уже выпускаются автомобили марки Tenet, которые, как утверждается, созданы в сотрудничестве с Chery.

Их производство со сваркой и окраской кузовов налажено на бывшем заводе Volkswagen в Калуге,

который перешел под контроль российской компании «АГР». Несмотря на то, что китайский поставщик машинокомплектов и российский завод отрицают прямую связь с Chery, многие СМИ указывают на техническую идентичность этих автомобилей.

Так, журнал «За рулем» сообщил, что под маркой Tenet будут собираться хорошо знакомые россиянам кроссоверы Chery Tiggo 4, Tiggo 7 Plus и Tiggo 8.

Продажи компактного кроссовера Tenet T4 стартовали в России в конце августа. Автомобиль совпадает по габаритам, внешности и техническим характеристикам агрегатов с Chery Tiggo 4: длина и того, и другого — 4320 мм, колесная база — 2610 мм, под капотом — турбомотор 1.5 на 147 л.с., работающий в паре с семиступенчатым «роботом».

Также в августе стартовали продажи кроссовера Tenet T7, в котором угадывается Chery Tiggo 7L. Стоимость машины на российском рынке — от 2,68 млн рублей.

1 сентября 2025 года компания «АГР» объявила о старте производства в Калуге третьей модели под маркой Tenet — кроссовера T8.

Кроме того, в 2024 году компания Chery зарегистрировала в России более десятка брендов.

По данным Telegram-канала «Русский автомобиль etc», автомобили Jaecoo J6, Jaecoo J7, Jaecoo J8 планируется собирать под брендом Jeland на бывшем заводе General Motors в Шушарах под Санкт-Петербургом.

Также еще в феврале 2025 годы были оформлены Одобрения типа транспортного средства (ОТТС, сертификационный документ, позволяющий начать массовое производство и продажи автомобилей) на три модели новой марки Esteo с заводскими обозначениями 41T, 51M, 33T. Под этими обозначениями могут скрываться Exeed LX, TXL и RX, сообщалось в СМИ.

По данным проекта «Авто Mail», маскировочное название Votour в России могут получить автомобили Jetour. Юридическое лицо ООО «Вотур Мотор Рус» было зарегистрировано в декабре 2024 года, его юридический адрес совпадает с адресом российского офиса Jetour. В качестве деятельности новой компании указывается торговля легковыми и грузовыми автомобилями.

Запасной аэродром для Chery

Решение об уходе самого бренда Chery с российского рынка может быть принято, если в отношении компании будут введены санкции, препятствующие ее работе на глобальном рынке, полагает автоэксперт, экс-глава ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Олег Мосеев.

«Я думаю, что к этому может привести только одно ключевое событие: если будут попытки введения вторичных санкций на Chery,

усложнение для компании работы на глобальных рынках. Тогда теоретически может быть принято решение об уходе с российского рынка. Пока не видно, чтобы это происходило », — сказал Мосеев «Газете.Ru».

Даже если марка Chery уйдет, для покупателей автомобилей под новыми альтернативными брендами вряд ли что-то изменится: есть переходный период привыкания, на российском рынке сейчас такое количество китайских брендов, что покупателя «уже ничем не смутить», считает он.

Компания Chery является крупнейшим экспортером автомобилей Китая, и для нее может быть крайне болезненно, если у нее начнутся проблемы на других рынках. С другой стороны, Chery в основном представлена в развивающихся странах, где у нее нет проблем, уточнил Мосеев.

При этом требования российской программы развития автобизнеса таковы, что китайским компаниям настоятельно рекомендуют участие российской стороны в совместных проектах, и здесь Chery тоже задумывается о том, чтобы реализовывать их под другими брендами, указал эксперт.

«Если изначально речь шла о полной замене брендов, теперь речь о замене не идет, но окончательного решения не принято. Поэтому я думаю, что Chery, учитывая ее длинную историю на российском рынке, не очень хотела бы выводить этот бренд с рынка», — резюмировал Мосеев.

Большие затраты на раскрутку

Продвижение новых марок на российском рынке для Chery ведет к дополнительным затратам, но они будут приемлемыми для компании на фоне той выручки, которую она генерирует в России, заявил директор департамента консалтинга SBS Consulting Дмитрий Бабанский.

«Россия — крупнейший рынок для Chery (20% глобального экспорта). В 2024 году продажи в России выросли на 45%, а бренд занял третье место на рынке. При этом компания работает на весь мир, так что она может страховаться», — объяснил Бабанский «Газете.Ru».

В целом создание новых марок — вполне рабочая схема для хеджирования рисков. Разные юрлица, разные бренды — формально трудно все свести в единое целое. На имидже это вряд ли скажется, так как «все в целом понимают текущие реалии», заключил Бабанский.

«Газета.Ru» направила в пресс-службу российского офиса Chery вопросы о сроках выхода на российский рынок автомобилей Onives, Esteo, Jeland, Votour, которые сейчас известны как Omoda, Exeed, Jaecoo, Jetour и возможном уходе бренда Chery с рынка после выхода на российский рынок технически аналогичных автомобилей под альтернативными брендами, на момент публикации ответ в редакцию не поступил.