Видео: мать посадила за руль ребенка, который почти сбил женщину с коляской

На видео попало, как в Краснодаре ребенок за рулем почти врезался в мать с коляской

В Краснодаре мать посадила за руль малолетнего сына, который затем попал в ДТП. Об этом пишет Telegram-канал 112.

«Итог – раскуроченный кроссовер, сломанный шлагбаум и разбитый нос ребенка. Со слов жителей ЖК «Цветы», дамочка посадила к себе на колени сына и доверила ему управление автомобилем. После ДТП она уехала с ребенком дальше по своим делам», — говорится в публикации.

На размещенных кадрах видно, что автомобиль едва не наехал на женщину с коляской, которая гуляла неподалеку. Полиция проводит проверку инцидента.

10 сентября в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга произошел конфликт между самокатчиком и велосипедистом. Как писала газета «Фонтанка», 39-летний велосипедист и молодой человек на электросамокате не смогли разъехаться на дороге во дворах жилых домов по проспекту Шаумяна. В ходе спора самокатчик достал пневматическое оружие и трижды выстрелил в оппонента.

