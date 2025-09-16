Какие машины больше не привезут в Россию из-за утильсбора

С введением повышенного утилизационного сбора на машины с двигателями мощнее 160 л.с. для частных лиц в Россию перестанут везти корейские и японские кроссоверы среднего класса, а также популярные подержанные BMW, рассказали «Газете.Ru» участники рынка. О том, на какие именно модели с ноября вводится заградительный утильсбор, — в нашем материале.

Планируемая на 1 ноября отмена льготного утильсбора на автомобили с двигателями мощностью более 160 л.с., ввозимые в Россию частными лицами, приведет к тому, что для граждан станут недоступными корейские и японские кроссоверы среднего класса. Об этом «Газете.Ru» рассказал основатель компании «РоговМобиль» (занимается ввозом машин из Южной Кореи и Японии) Дмитрий Рогов.

«Больше всего эта мера ударит по востребованным семейным автомобилям — недорогим и надежным. Таким, как Hyundai Palisade, Kia Carnival, Hyundai Santa Fe. Они попадают под прямой запрет. Например, сейчас Hyundai Santa Fe 2021 года стоит с доставкой и растаможкой 3,2 млн рублей.

С 1 ноября повышенный «утиль» увеличит стоимость такой трехлетней машины вдвое», — рассказал Рогов.

По его словам, даже при оформлении на частное лицо утилизационный сбор для такой машины с мотором более 2 литров и мощностью 281 л.с. составит 3,15 млн рублей. А кроссовер Hyundai Palisade, еще не выработавший и половины ресурса, с пробегом 120–130 тыс. км, который сейчас стоит 3 млн рублей, с 1 ноября подорожает до 6 млн рублей, а с нового года — до 6,8 млн рублей. Также новый заградительный барьер затронет японские кроссоверы и внедорожники среднего класса, такие как Nissan X-Trail, Mitsubishi Outlander, Mitsubishi Pajero Sport, уверен эксперт.

Даже у нового внедорожника Mercedes-Benz G-Class стоимостью 25 млн рублей таможенные платежи и утилизационный сбор будут составлять четверть цены, подчеркнул Рогов. Дорогие паркетники BMW X5 и X6, которые россияне покупали за 6 млн рублей, будут стоить 10 млн. По словам эксперта, автомобили в возрасте 3–5 лет за счет повышения утилизационного сбора приблизятся по цене к новым той же модели .

«Это очень интересно выглядит, если говорить на тему социальной справедливости и поддержки семей с детьми. По таким автомобилям было очень много заказов от клиентов, у которых по трое детей, из-за чего возникает необходимость в просторном автомобиле. Все машины с моторами свыше 2 литров у нас сейчас забирают», — отметил Рогов.

По оценкам аналитического агентства «Автостат», в январе – августе на автомобили мощностью свыше 160 л.с. пришлось 68% импорта новых машин и 44% — подержанных.

«Если смотреть модельный ряд «свыше 160 л.с», который ввозили «условные физики», то тут «перечень пострадавших» такой (топ-10 по популярности): Geely Monjaro, Toyota RAV4, BMW X3, BMW X5, Hyundai Palisade, BMW 5 Series, Toyota Highlander, Kia Sorento, Kia Carnival, Hyundai Santa Fe », — перечислил в своем Telegram-канале гендиректор «Автостата» Сергей Целиков.

Удар по «электричкам»

В структуре альтернативного импорта на маломощные автомобили приходится незначительная доля, отметил в беседе с «Газетой.Ru» замгендиректора автомобильной группы «Авилон» по продажам новых автомобилей Ренат Тюктеев.

«Машины с двигателями менее 160 л.с. — это низкая доля из всего пула машин, доставляемых по каналам параллельного импорта. Приводить такие примеры нет смысла ввиду ничтожно низких продаж. Интересней посмотреть «было-стало» на примере узнаваемых на рынке моделей. Необходимо понимать, что изменения коснутся и машин с уже «коммерческим утилем», где [в зависимости] от мощности мотора будут досчитаны доплаты в утильсбор», — пояснил Тюктеев.

По его подсчетам, за электромобиль Zeekr 009 мощностью 224 л.с. придется заплатить 1,54 млн рублей коммерческого утильсбора против нынешних 667,4 тыс. рублей.

За Volvo XC90 (249 л.с.) — 842 тыс. рублей против нынешних 667,4 тыс. рублей, за Cadillac Escalade с бензиновым мотором на 420 л.с. — 2,9 млн рублей против нынешних 2,7 млн рублей.

«Изменения коснутся множества моделей, в большей степени «просядут» продажи, осуществляемые по параллельному бизнесу с применением «льготной» ставки утильсбора на физлица», — заключил Тюктеев.

Что изменится для частников

По действующим правилам, при ввозе физическим лицом автомобиля для личного пользования за машину в возрасте до трех лет с двигателем до 3 литров уплачивается утильсбор в 3,4 тыс. рублей, за автомобиль старше трех лет — 5,2 тыс. рублей. Коммерческий утильсбор на машины, ввозимые для перепродажи, исчисляется сотнями тысяч и миллионами рублей.

Минпромторг предложил с 1 ноября 2025 года пересмотреть способ исчисления и ввести прогрессивную шкалу утильсбора, привязанную к типу и мощности двигателя. А льготный утильсбор оставить только для машин с мощностью мотора менее 160 л.с.

Проект постановления правительства был опубликован для общественного обсуждения, а затем исчез с Федерального портала проектов нормативных правовых актов. Это объяснили техническим сбоем.

О том, что после реализации этой меры автомобили могут подорожать на 40%, подробно писала «Газета.Ru».

Цена автомобилей с двигателями мощностью свыше 160 л.с. резко вырастет, и прежде всего это ударит по российскому среднему классу — клиентам, которые до 2022 года покупали новые, но не самые дорогие автомобили Mercedes-Benz, кроссоверы Audi формата Q5, полагает владелец компании «Автодегустатор» Арарат Мардоян.

«В 2025 году нашими основными клиентами были представители среднего класса, которые меняли свои автомобили формата Hyundai Tucson на подержанные Hyundai и Kia. Toyota, Kia и Hyundai пользовались хорошим спросом. Этот сегмент сильно сократится», — заявил Мардоян «Газете.Ru».

По его словам, прежде всего это касается универсалов и кроссоверов. В частности, Kia Carnival, который пользовался значительным спросом. Автомобиль в возрасте до 3 лет с пробегом до 40 тыс. км мог стоить от 3,8 млн рублей до 4,2 млн рублей. С ноября, если новый порядок расчета утильсбора будет введен, к цене такой машины прибавится 1,5–2 млн рублей.

«Здесь есть психологическая грань у людей, которую не каждый переступит. Очень популярен был BMW X5 выпуска после 2023 года. Для клиента он обходился примерно в 10 млн рублей, с ноября — плюс 2–3 млн рублей. А на 3 млн рублей можно еще один автомобиль купить», — заключил Мардоян.