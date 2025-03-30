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Chery ликвидирует один из своих суббрендов

Chery прекратит выпуск автомобилей под суббрендом iCar
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Chery

Китайский автопроизводитель Chery реорганизует свой суббренд iCar, который появился в 2023 году, сообщает autohome.com.cn.

Отмечается, что решение о реорганизации iCar уже принято, генеральный директор бренда отправлен в отставку. При этом Chery сохранит iCar, но уже в виде серии, а не отдельной марки. Производитель переименует ранее представленные модели iCar 03, 03T и V23, а новый iCar V25 будет выпущен на рынок уже под брендом Chery.

Официальные причины реорганизации бренда iCar не объявлены, но, скорее всего, это связано с низкими продажами.

До этого стало известно, что Changan выводит на российский рынок автобренд Deepal.

Эта марка считается премиальной в Китае. Ее история началась в 2008 году, когда китайский концерн инвестировал в подразделение Changan New Energy Automobile. Сейчас эта компания лишь на 51% принадлежит Changan, в числе ее владельцев ряд независимых инвесторов, в числе которых Huawei.

Кроме того, в открытой базе Федерального института промышленной собственности появился патент на внешний дизайн родстера.

Название модели не приводится, но по приложенным к заявке эскизам в спорткаре можно узнать проект СN3500, который разрабатывает подмосковная фирма «Конструкторское бюро 7» (она же Bureau Seven). Базовая версия спорткара обойдется в семь миллионов рублей.

Ранее концерн BMW зарегистрировал свои авто в России.

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