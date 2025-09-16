Видео: москвич на золотом BMW устроил многочасовой дрифт в ночное время

В Москве люди пожаловались на золотой BMW, устроивший дрифт на неоткрытом мосту

На западе Москвы местные жители пожаловались на золотой BMW, водитель которого устроил дрифт на неоткрытом мосту. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

«На улице Мосфильмовской дрифтер ровно в полночь устроил заед на еще неоткрытом мосту. Жители со дня на день ждали открытия, но водитель на BMW решил стать первым — несколько часов он газовал по мосту сегодня после полуночи», — говорится в сообщении.

На опубликованных в сети кадрах видно, как золотая иномарка выполняет опасные маневры на проезжей части, после чего уезжает. На записи также слышно, что в момент дрифта транспорт издает громкие звуки.

По информации канала, местные жители переживают, что после постройки новой дороги дрифтеры будут чаще выполнять опасные маневры в ночное время.

До этого сообщалось, что в Коломне реакция водителя «Газели» на ДТП с человеком попала на видео. Видеорегистратор автомобиля, водитель которого стал очевидцем произошедшего, запечатлел инцидент.

Ранее ДТП парализовало движение в Москве.