Видео: москвич на золотом BMW устроил многочасовой дрифт в ночное время

На западе Москвы местные жители пожаловались на золотой BMW, водитель которого устроил дрифт на неоткрытом мосту. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».
«На улице Мосфильмовской дрифтер ровно в полночь устроил заед на еще неоткрытом мосту. Жители со дня на день ждали открытия, но водитель на BMW решил стать первым — несколько часов он газовал по мосту сегодня после полуночи», — говорится в сообщении.
На опубликованных в сети кадрах видно, как золотая иномарка выполняет опасные маневры на проезжей части, после чего уезжает. На записи также слышно, что в момент дрифта транспорт издает громкие звуки.
По информации канала, местные жители переживают, что после постройки новой дороги дрифтеры будут чаще выполнять опасные маневры в ночное время.
