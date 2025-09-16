В Коломне реакция водителя «Газели» на ДТП с человеком попала на видео

В Коломне на видео попало, как водитель побежал спасать человека после ДТП

В Коломне «Газель» сбила человека. Об этом сообщает Telegram-канал «МК: Срочные новости».

«Страшные кадры из Коломны - водитель «Газели» не заметил пешехода и сбил его. О состоянии мужчины пока ничего не известно», — говорится в сообщении.

Видеорегистратор автомобиля, водитель которого стал очевидцем произошедшего, запечатлел инцидент. На кадрах видно, как «Газель» наезжает на человека, после чего водитель подбегает к пострадавшему мужчине. На записи также слышно, как женщина, которая в момент ДТП находилась в припаркованном автомобиле, увидела происходящее, поэтому начала кричать и сигналить водителю.

