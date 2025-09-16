ДТП парализовало движение в Москве

В Москве на Киевском шоссе автомобильная авария затруднила движение транспорта. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«На Киевском шоссе в районе посёлка Киевский произошло ДТП с участием трех грузовых автомобилей. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», — говорится в сообщении.

По информации канала, движение в районе ДТП затруднено на 1,7 километра. Обе полосы в сторону МКАД перекрыты. В Дептрансе водителям рекомендовали выбирать пути объезда через Кубинское, Наро-Фоминское и Минское шоссе.

До этого сообщалось, что в Приморском крае мотоциклист на скорости врезался в автомобиль. Видеорегистратор запечатлел инцидент. На кадрах видно, как мотоциклист на большой скорости врезается в иномарку, от удара байкер отлетел в сторону, а автомобильные детали разлетелись по дороге.

Ранее мужчину арестовали за вождение в нетрезвом виде розового игрушечного джипа.