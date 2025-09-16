Автоэксперт оценил сроки запуска автоматического выявления водителей без ОСАГО

Систему, которая позволит запустить автоматическое выявление водителей без полисов ОСАГО, не успеют запустить в России к 1 ноября, потому что для этого нужно выполнить несколько условий. Об этом 360.ru заявил автоэксперт, главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.

В частности, нужно будет внести изменения в Кодекс об административных правонарушениях и закончить настройку системы «Паутина», уточнил автоэксперт. Он напомнил, что в мае о таком сроке запуска системы говорил президент России Владимир Путин. Однако он требовал принять меры без конкретики, поэтому к этому сроку примут только частичные меры, считает Кадаков.

«Очередной эксперт что-то ляпнул, и все это начинают повторять», — заключил он.

Накануне эксперт направления «Народный фронт. Аналитика», автоюрист Екатерина Соловьева говорила, что в России с 1 ноября водителей без полиса ОСАГО будут автоматически выявлять с помощью дорожных камер. Соловьева добавила, что отсутствие полиса ОСАГО в базе данных технически легче всего вычислить. По ее словам, реализация решения будет выгодна для страховых компаний, поскольку водителям придется оформить необходимые документы.

Ранее в Госдуме объяснили, почему в РФ пока не могут автоматически штрафовать водителей без ОСАГО.