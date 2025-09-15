В Госдуме объяснили, почему в РФ пока не могут автоматически штрафовать водителей без ОСАГО

Автоматическое выявление водителей без полиса ОСАГО пока не работает в России, поскольку аппаратно-программный комплекс системы не получается настроить и протестировать. Об этом «Газете.Ru» заявил депутат Госдумы Ярослав Нилов, комментируя сообщения о том, что поиск нарушителей с помощью дорожных камер начнет действовать с 1 ноября.

«Тема привлечения к ответственности собственника за отсутствие полиса ОСАГО обсуждается уже не один год. Уже разные сроки эксперимента назывались, они переносились — пока это не работает. Систему не могут настроить, не могут оттестировать, переносят сроки. И ведь за рулем может находиться водитель, который не вписан в полис ОСАГО, а полис ОСАГО будет прикреплен к номеру автомобиля. И вообще мы должны выходить на решение, чтобы у водителя была возможность либо полис ОСАГО оформлять, прикреплять его к себе, либо к транспортному средству — в зависимости от того, как ему выгодно. Изначально, видите, у нас ОСАГО, хотя это страхуется личная гражданская ответственность, идентифицируется, этот полис прикрепляется к государственному регистрационному знаку», — сказал он.

Депутат подчеркнул, что после выявления нарушения — с помощью камер или вручную — нужно дать водителю как минимум сутки на то, чтобы он застраховал автомобиль.

«У меня существует экспертная группа, мы вместе с ними регулярно собираемся, готовим поправки. Мы считаем, что должен быть разумный срок для страхования своей гражданской ответственности, течение которого нельзя больше привлекать к административной ответственности — минимум сутки. Да, сейчас полис можно приобрести на один день, можно в электронном виде полис приобрести, но в любом случае он начинает работать не мгновенно. То же самое касается камер. Камер очень много — если не ввести разумные ограничения, в течение суток огромное количество камер зафиксируют, и тогда вообще можно лишиться машины, двигаясь без полиса, но это неправильно», — пояснил он.

По словам Нилова, многие водители не чувствуют себя защищенными на дороге даже имея собственный полис ОСАГО, поскольку при аварии у виновной стороны его может не быть — в таком случае компенсаций приходится добиваться годами.

«Водителей, которые управляют транспортным средством, не имея полиса ОСАГО, достаточно много. И сегодня ты себя не можешь чувствовать защищенным за рулем, если у тебя есть твой полис ОСАГО, потому что может быть такая ситуация, что ты пострадал, а страховая компания виновника аварии не сможет тебе компенсировать в полном объеме. Поэтому, конечно, если подключить технику к этому, был бы определенный толк. У нас сколько случаев, когда человек попадает в ДТП, ему причиняют серьезный ущерб и здоровью, и транспорту, и он потом судится, пытается компенсацию получить, и все это длится годами. Дополнительные меры, в том числе и привлечение к ответственности в автоматическом режиме, позволили бы порядок навести более серьезно в этом вопросе. Сегодня за нарушение максимальный штраф за первое зафиксированное 800 рублей, далее до пяти тысяч», — сказал он», — добавил он.

15 сентября эксперт направления «Народный фронт. Аналитика», автоюрист Екатерина Соловьева сообщила, что в России с 1 ноября водителей без полиса ОСАГО будут автоматически выявлять с помощью дорожных камер. После этого зампредседателя комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Артем Шейкин уточнил, что вопрос выявления в автоматическом режиме автомобилей без полиса ОСАГО находится на стадии обсуждения, а официальных решений о запуске механизма пока нет.

В августе Центробанк планировал вдвое повысить стоимость ОСАГО в регионах, где страховщики жалуются на махинации с автостраховками. Вдобавок к этому абсолютно все регионы страны ждет подорожание ОСАГО на 15% из-за расширения тарифного коридора. Уже сейчас десятки тысяч россиян предпочитают не покупать ОСАГО, считая этот продукт бесполезным из-за нежелания страховщиков адекватно ущербу платить по счетам.

