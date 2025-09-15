На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России начнут автоматически выявлять водителей без полиса ОСАГО

Автоюрист Соловьева: с 1 ноября водителей без ОСАГО будут выявлять автоматически
true
true
true
close
Алексей Майшев/РИА Новости

В России с 1 ноября водителей без полиса ОСАГО будут автоматически выявлять с помощью дорожных камер. Об этом РИА Новости сообщила эксперт направления «Народный фронт. Аналитика», автоюрист Екатерина Соловьева.

«По поручению президента [России] с 1 ноября 2025 года планируется введение нового вида фиксации нарушений. Так, участников дорожного движения без полиса ОСАГО будут выявлять в автоматическом режиме с помощью дорожных камер», — сказала эксперт.

Соловьева добавила, что отсутствие полиса ОСАГО в базе данных технически легче всего вычислить. По ее словам, реализация решения будет выгодна для страховых компаний, поскольку водителям придется оформить необходимые документы.

В августе Центробанк планировал вдвое повысить стоимость ОСАГО в регионах, где страховщики жалуются на махинации с автостраховками. Вдобавок к этому абсолютно все регионы страны ждет подорожание ОСАГО на 15% из-за расширения тарифного коридора. Мотоциклистам достанется больше всего — для них тарифы поднимутся на 40%. Уже сейчас десятки тысяч россиян предпочитают не покупать ОСАГО, считая этот продукт бесполезным из-за нежелания страховщиков адекватно ущербу платить по счетам. К чему это приведет — в материале «Газеты.Ru».

Ранее автоэксперт назвал бесполезным введение ОСАГО для самокатчиков.

