«Герой»: автослесарь в форме МВД занялся отловом самокатчиков

В Кемерово автослесарь приобрел форму МВД и отправился ловить самокатчиков. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«Герой нашего времени найден в Кемерово — автослесарь купил полицейскую форму и пошел ловить самокатчиков на дорогах. На 37-летнего лжеправоохранителя пожаловались местные — мол, тот гонял на велике со светодиодами и «регулировал» движение, тем самым мешая водителям. Его задержали уже настоящие полицейские», — говорится в публикации.

На автослесаря составили протокол за незаконное использование полицейской униформы.

10 сентября в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга произошел конфликт между самокатчиком и велосипедистом. Как писала газета «Фонтанка», 39-летний велосипедист и молодой человек на электросамокате не смогли разъехаться на дороге во дворах жилых домов по проспекту Шаумяна. В ходе спора самокатчик достал пневматическое оружие и трижды выстрелил в оппонента.

Журналисты выяснили, что пули попали мужчине в затылок и правое предплечье. Пострадавший прошел медицинское освидетельствование для фиксации полученных травм, после чего написал заявление в полицию. Сотрудники правоохранительных органов начали устанавливать личность стрелявшего и решать вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Москве мужчина разгромил стоявшие на тротуаре самокаты.