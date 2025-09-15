На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Герой»: автослесарь в форме МВД занялся отловом самокатчиков

Кемеровский автослесарь купил форму МВД и стал ловить самокатчиков
true
true
true
close
Telegram-канал Mash

В Кемерово автослесарь приобрел форму МВД и отправился ловить самокатчиков. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«Герой нашего времени найден в Кемерово — автослесарь купил полицейскую форму и пошел ловить самокатчиков на дорогах. На 37-летнего лжеправоохранителя пожаловались местные — мол, тот гонял на велике со светодиодами и «регулировал» движение, тем самым мешая водителям. Его задержали уже настоящие полицейские», — говорится в публикации.

На автослесаря составили протокол за незаконное использование полицейской униформы.

10 сентября в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга произошел конфликт между самокатчиком и велосипедистом. Как писала газета «Фонтанка», 39-летний велосипедист и молодой человек на электросамокате не смогли разъехаться на дороге во дворах жилых домов по проспекту Шаумяна. В ходе спора самокатчик достал пневматическое оружие и трижды выстрелил в оппонента.

Журналисты выяснили, что пули попали мужчине в затылок и правое предплечье. Пострадавший прошел медицинское освидетельствование для фиксации полученных травм, после чего написал заявление в полицию. Сотрудники правоохранительных органов начали устанавливать личность стрелявшего и решать вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Москве мужчина разгромил стоявшие на тротуаре самокаты.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами