В Москве мужчина разгромил стоявшие на тротуаре самокаты

112: житель Москвы разгромил электросамокаты у входа на станцию метро «Бибирево»
Неизвестный мужчина разгромил электросамокаты у входа на станцию метро «Бибирево» в Москве. Об этом сообщил Telegram-канал 112.

По какой причине житель российской столицы набросился на самокаты, в данный момент неизвестно.

«Но платить за порчу имущества придется, если героя <...> найдет столичная полиция», — подчеркивается в материале.

10 сентября в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга произошел конфликт между самокатчиком и велосипедистом. Как писала газета «Фонтанка», 39-летний велосипедист и молодой человек на электросамокате не смогли разъехаться на дороге во дворах жилых домов по проспекту Шаумяна. В ходе спора самокатчик достал пневматическое оружие и трижды выстрелил в оппонента.

Журналисты выяснили, что пули попали мужчине в затылок и правое предплечье. Пострадавший прошел медицинское освидетельствование для фиксации полученных травм, после чего написал заявление в полицию. Сотрудники правоохранительных органов начали устанавливать личность стрелявшего и решать вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в РФ предложили полностью запретить движение самокатов около школ и больниц.

