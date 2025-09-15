На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Найден москвич, который блокировал иномаркой проезд скорой помощи

Москвич на иномарке поплатился за блокирование проезда скорой помощи
true
true
true
close
Haggardous50000/Shutterstock/FOTODOM

В Москве нашли и наказали водителя, который не пропускал скорую помощь на ТТК. Об этом пишет Telegram-канал «Осторожно, Москва».

«Полиция вычислила водителя иномарки, который не пускал скорую помощь с пациентом. Шофер привлечен к ответственности после того, как не предоставил преимущество в движении машине медиков. Водителем оказался 39-летний москвич», — говорится в публикации.

Против него составили административный материал по ч. 2 ст. 12.17 КоАП РФ.

До этого сообщалось, что в Москве черный автомобиль блокировал проезд автомобилю экстренных служб.

«Внутренняя сторона ТТК в сторону Ленинского проспекта, наша бригада везла больную в больницу, водитель автомобиля гос номер е416рр797 не уступал и не уступил нам дорогу», — рассказал сотрудник экстренных медицинских служб.

На опубликованных в сети кадрах видно, что черный автомобиль не пропускает машину скорой помощи, у которой включены проблесковые маяки и сирена.

Ранее при опрокидывании скорой в Москве пострадали три человека.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами