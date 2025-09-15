Найден москвич, который блокировал иномаркой проезд скорой помощи

Москвич на иномарке поплатился за блокирование проезда скорой помощи

В Москве нашли и наказали водителя, который не пропускал скорую помощь на ТТК. Об этом пишет Telegram-канал «Осторожно, Москва».

«Полиция вычислила водителя иномарки, который не пускал скорую помощь с пациентом. Шофер привлечен к ответственности после того, как не предоставил преимущество в движении машине медиков. Водителем оказался 39-летний москвич», — говорится в публикации.

Против него составили административный материал по ч. 2 ст. 12.17 КоАП РФ.

До этого сообщалось, что в Москве черный автомобиль блокировал проезд автомобилю экстренных служб.

«Внутренняя сторона ТТК в сторону Ленинского проспекта, наша бригада везла больную в больницу, водитель автомобиля гос номер е416рр797 не уступал и не уступил нам дорогу», — рассказал сотрудник экстренных медицинских служб.

На опубликованных в сети кадрах видно, что черный автомобиль не пропускает машину скорой помощи, у которой включены проблесковые маяки и сирена.

Ранее при опрокидывании скорой в Москве пострадали три человека.