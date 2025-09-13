Видео: в Москве водитель блокировал проезд скорой помощи, спешившей к человеку

В Москве на видео попало, как черный авто не пропускал машину скорой помощи

В Москве черный автомобиль блокировал проезд автомобилю экстренных служб. Об этом сообщает Telegram-канал «На МКАДе ДТП Москва».

«Внутренняя сторона ТТК в сторону Ленинского проспекта, наша бригада везла больную в больницу, водитель автомобиля гос номер е416рр797 не уступал и не уступил нам дорогу», — рассказал сотрудник экстренных медицинских служб.

На опубликованных в сети кадрах видно, что черный автомобиль не пропускает машину скорой помощи, у которой включены проблесковые маяки и сирена.

До этого сообщалось, что в Казани мужчина на Opel не пропускал автомобиль скорой помощи, спешившей к пациенту. На опубликованных в сети кадрах видно, что у водителя есть возможность перестроиться в соседний ряд, но вместо этого он начинает фотографировать себя на телефон, высунув руку с гаджетом из окна.

По информации канала, правоохранители задержали водителя Opel.

Кроме того, момент жесткого ДТП со скорой в Подмосковье попал на видео.

Ранее в Петербурге на видео попало, как байкер влетел в скорую с мигалками.