При опрокидывании скорой в Москве пострадали три человека

Столичная прокуратура выясняет, почему на Кутузовском проспекте опрокинулась машина скорой. Об этом ведомство сообщает в Telegram-канале.

По его данным, водитель каршеринга мог помешать движению скорой. В ДТП пострадали фельдшер и пациент машины экстренной службы. Водителю медики помогли на месте.

Авария произошла в районе Поклонной горы. Движение в сторону центра после случившегося было затруднено на протяжении 2,4 км. В столичном Дептрансе призвали водителей выбирать пути объезда.

До этого стало известно, что в Башкирии водитель скорой помощи вез в больницу тяжелого пациента и получил штраф за превышение скорости. Во время поездки он включил проблесковые маячки и сирену. Мужчина рассказал о произошедшем в соцсетях. По его словам, аббревиатуру скорой помощи и мигалки на автомобиле замазали и обрезали на снимке, ставшим основанием для штрафа.

