На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Водитель скорой помощи получил штраф за то, что спешил в больницу с пациентом

Водитель скорой из Башкирии спасал жизнь и был оштрафован за превышение скорости
true
true
true
close
Haggardous50000/Shutterstock/FOTODOM

В Башкирии водитель скорой помощи вез в больницу тяжелого пациента и получил штраф за превышение скорости. Об этом сообщает издание ГорОбзор.ру.

Водитель выполнял свои служебные обязанности и включил проблесковые маячки и серену, чтобы успеть доставить пациента в больницу, однако после этой поездки он получил штраф.

Мужчина рассказал о произошедшем в соцсетях, уточнив, что аббревиатуру скорой помощи и мигалки на автомобиле замазали и обрезали на снимке, ставшим основанием для штрафа. Поддержки на работе он тоже не получил.

«Доблестные ребята из ЦОП наглым образом замазали всю аббревиатуру скорой помощи, обрезали мигалки и прислали штраф. Подходишь к начальнику (Сипайловская подстанция) говоришь: «что за дела», в ответ слышишь: «не гоняй, не будет штрафа». А тот факт, что тебе врач сказал «гони» – абсолютно никого не волнует. Плати, или после суток вместо сна езжай в ГАИ и доказывай, что это все же скорая, а не доставка воды», — возмущается пострадавший.

В Минздрав Башкирии для прояснения ситуации заявили, что обычно в таких ситуациях штраф приходит на организацию и его можно оспорить, но в данном машина, на которой сотрудник подстанции нарушил ПДД, принадлежит аутсорсинговой компании.

«За них не можем ответить», – заявили в ведомстве.

Источник в полиции заявил, что штраф был выписан Центром автоматизированной фиксации административных правонарушений (ЦАФАП) при МВД, поэтому и ГИБДД не несет ответственности в этом случае.

Ранее мужчину арестовали за вождение в нетрезвом виде розового игрушечного джипа.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами