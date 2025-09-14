Водитель скорой помощи получил штраф за то, что спешил в больницу с пациентом

Водитель скорой из Башкирии спасал жизнь и был оштрафован за превышение скорости

В Башкирии водитель скорой помощи вез в больницу тяжелого пациента и получил штраф за превышение скорости. Об этом сообщает издание ГорОбзор.ру.

Водитель выполнял свои служебные обязанности и включил проблесковые маячки и серену, чтобы успеть доставить пациента в больницу, однако после этой поездки он получил штраф.

Мужчина рассказал о произошедшем в соцсетях, уточнив, что аббревиатуру скорой помощи и мигалки на автомобиле замазали и обрезали на снимке, ставшим основанием для штрафа. Поддержки на работе он тоже не получил.

«Доблестные ребята из ЦОП наглым образом замазали всю аббревиатуру скорой помощи, обрезали мигалки и прислали штраф. Подходишь к начальнику (Сипайловская подстанция) говоришь: «что за дела», в ответ слышишь: «не гоняй, не будет штрафа». А тот факт, что тебе врач сказал «гони» – абсолютно никого не волнует. Плати, или после суток вместо сна езжай в ГАИ и доказывай, что это все же скорая, а не доставка воды», — возмущается пострадавший.

В Минздрав Башкирии для прояснения ситуации заявили, что обычно в таких ситуациях штраф приходит на организацию и его можно оспорить, но в данном машина, на которой сотрудник подстанции нарушил ПДД, принадлежит аутсорсинговой компании.

«За них не можем ответить», – заявили в ведомстве.

Источник в полиции заявил, что штраф был выписан Центром автоматизированной фиксации административных правонарушений (ЦАФАП) при МВД, поэтому и ГИБДД не несет ответственности в этом случае.

Ранее мужчину арестовали за вождение в нетрезвом виде розового игрушечного джипа.