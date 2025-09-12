На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Скорая помощь протаранила магазин в Подмосковье и попала на видео

В Подмосковье скорая помощь врезалась в магазин и попала на видео
Telegram-канал 112

В подмосковном Королеве реанимобиль скорой помощи протаранил стену магазина. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

«Инцидент произошел на Пионерской улице. Карета скорой помощи столкнулась с легковым автомобилем и влетела в стеклянную стену магазина», — говорится в публикации.

Информации о пострадавших нет.

До этого сообщалось, что в Казани мужчина на Opel не пропускал автомобиль скорой помощи, спешившей к пациенту. На опубликованных в сети кадрах видно, что у водителя есть возможность перестроиться в соседний ряд, но вместо этого он начинает фотографировать себя на телефон, высунув руку с гаджетом из окна.

Ранее в Петербурге на видео попало, как байкер влетел в скорую с мигалками.

