В Петербурге на видео попало, как байкер влетел в скорую с мигалками

В Петербурге на видео попало, как байкер влетел в скорую, спешившую к человеку

В Санкт-Петербурге мотоциклист влетел в автомобиль скорой помощи, спешившей к человеку. Об этом сообщает Telegram-канал «Фонтанка SPB Online».

«Мотоциклист влетел в машину скорой помощи на Софийской улице. В результате столкновения байкера госпитализировали в состоянии средней тяжести — судя по камерам видеонаблюдения, ему помогли сотрудники этой же самой скорой», — говорится в сообщении.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как мотоциклист врезается в автомобиль экстренных служб, который едет с включенной сиреной и проблесковыми маяками. В первые секунды после ДТП медики подходят к пострадавшему байкеру.

До этого сообщалось, что в Казани мужчина на Opel не пропускал автомобиль скорой помощи, спешившей к пациенту. На опубликованных в сети кадрах видно, что у водителя есть возможность перестроиться в соседний ряд, но вместо этого он начинает фотографировать себя на телефон, высунув руку с гаджетом из окна.

