Момент жесткого ДТП со скорой в Подмосковье попал на видео

В Подмосковье на видео попало, как скорая протаранила магазин

В Подмосковье автомобиль скорой помощи врезался здание магазина. Об этом сообщает Telegram-канал «Москвач».

«Момент ДТП с участием машины скорой помощи в Королеве», — говорится в сообщении.

На опубликованных в сети кадрах видно, как белый автомобиль выезжает на соседнюю полосу движения, в этот момент водитель машины экстренных служб съезжает с дороги, чтобы избежать столкновения, и врезается в здание.

До этого сообщалось, что информации о пострадавших нет.

«Инцидент произошел на Пионерской улице. Карета скорой помощи столкнулась с легковым автомобилем и влетела в стеклянную стену магазина», — говорится в публикации Telegram-канала 112.

Кроме того, в Казани мужчина на Opel не пропускал автомобиль скорой помощи, спешившей к пациенту. На опубликованных в сети кадрах видно, что у водителя есть возможность перестроиться в соседний ряд, но вместо этого он начинает фотографировать себя на телефон, высунув руку с гаджетом из окна.

Ранее в Петербурге на видео попало, как байкер влетел в скорую с мигалками.