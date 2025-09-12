Видео: в Казани водитель иномарки показывал средний палец медикам и не пропускал скорую

В Казани на видео сняли, как водитель Opel делал селфи и не пропускал скорую

В Казани мужчина на Opel не пропускал автомобиль скорой помощи, спешившей к пациенту. Об этом сообщает Telegram-канал «Вечерняя Казань».

«В Казани водитель не пропускал «скорую» и показывал медикам средний палец. Автомобилист упорно не пропускал врачей на Оренбургском тракте, а в какой-то момент вытащил телефон и начал снимать селфи», — говорится в сообщении.

На опубликованных в сети кадрах видно, что белый автомобиль не пропускает машину экстренных служб, у которой включены проблесковые маяки и сирена. На записи заметно, что у водителя есть возможность перестроиться в соседний ряд, но вместо этого он начинает фотографировать себя на телефон, высунув руку с гаджетом из окна.

По информации канала, правоохранители задержали водителя Opel.

