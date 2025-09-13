На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Москве автобус сбил глухонемого ребенка

В Москве автобус сбил глухонемую школьницу
FotograFFF/Shutterstock

В Москве автобус сбил глухонемую школьницу. Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство «Москва».

«В Северном Тушино автобус маршрута с396 наехал на 12-летнюю глухонемую девочку, которая переходила дорогу с самокатом на красный», — говорится в сообщении.

По информации канала, на место ДТП прибыли медики, которые осмотрели пострадавшую в ДТП школьницу. По словам врачей, после аварии девочку беспокоит боль в ноге.

До этого сообщалось, что в Новой Москве ребенок на электросамокате попал под колеса автомобиля. Видеорегистратор автомобиля, водитель которого стал очевидцем произошедшего, запечатлел инцидент. На кадрах видно, как ребенок на электросамокате выезжает на проезжую часть, где его сбивает автомобиль.

Кроме того, в городе Долгопрудный Московской области мужчины насильно посадили девушку в минивэн. Очевидец запечатлел инцидент на видео. На записи слышны громки крики девушки. На кадрах также заметно, что мужчины пытаются усадить ее в белый автомобиль, стоящий на обочине дороги.

Ранее в Подмосковье байкеры отлетели от удара BMW, и это попало на видео.

