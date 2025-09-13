В Москве автобус сбил глухонемого ребенка

В Москве автобус сбил глухонемую школьницу. Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство «Москва».

«В Северном Тушино автобус маршрута с396 наехал на 12-летнюю глухонемую девочку, которая переходила дорогу с самокатом на красный», — говорится в сообщении.

По информации канала, на место ДТП прибыли медики, которые осмотрели пострадавшую в ДТП школьницу. По словам врачей, после аварии девочку беспокоит боль в ноге.

